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﻿內地情侶向佛塔拋花束 泰警調查

2017-07-07 列印
　　再有內地民眾外遊時做出不文明行為。泰國傳媒報道，一對中國情侶上月底到清邁瓦三朵寺拍攝婚紗照，其間二人在寺內嬉戲追逐，並向擺放圓寂高僧、已故皇室成員遺骸的佛塔拋擲花束，而攝影師不但未有制止，不停地拍照、拍攝影片。據悉，瓦三朵寺在寺內外均豎立中英泰三語告示牌，表明寺廟範圍嚴禁拍攝婚紗照，而拍攝前團隊事前亦未有與寺廟管理者溝通，反而全程由攝影助理負責把風。泰國警方已介入調查事件。
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