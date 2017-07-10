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﻿華北多地酷熱 新疆錄40℃

2017-07-10 列印
　　內地南方暴雨過後，北方地區持續炎熱，河北、山西、陝西等九省超過攝氏三十五度，局部地區更超過四十度；北京市氣象台昨發出高溫黃色預警，表示昨起三天內，北京大部份地區最高氣溫將超過三十五度。
　　高溫天氣昨仍持續，內蒙古西部、新疆西北部、山東西北部等地氣溫高達三十五度以上；其中河北南部、山西西南部、陝西關中地區、新疆西北部、南疆盆地等地最高氣溫接近四十度。
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