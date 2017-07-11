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﻿番禺截非法胎兒性別檢測車

2017-07-11 列印
　　內地禁止孕婦產前鑑別腹中胎兒性別，惟在「重男輕女」傳統觀念下，不少準父母明知獨犯法例，仍要透過不同渠道鑑別胎兒性別。廣州多個部門日前採取聯合行動，在番禺截獲一輛改裝成流動胎兒性別鑑定中心的客貨車，行動中拘捕兩人。

　　流動胎兒性別鑑定中心在廣州市番禺區運作達三、四年，一次收費介乎三百至五百元人民幣不等，只何透過熟人介紹預約，孕婦、家屬會在指定時間地點登上客貨車，利用車上超聲波掃描儀器鑑別胎兒性別。據悉，有孕婦、家屬得悉腹中胎兒是女性後，前往醫院接受人工流產手術。

　　番禺區衞生和計劃生育局上周六根據民眾舉報，聯同番禺區衞生監督所、市橋街派出警員，在番禺廣場截查涉案客貨車，檢獲一部超聲波掃描儀器，當場拘捕一對男女，並扣查涉案車輛。

　　當局指，被捕男女是姊弟，區衞計局會依法追究相關人士責任。
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