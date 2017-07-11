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﻿洪水沖走地基 西藏住宅全幢倒塌

2017-07-11 列印
　　西藏江達縣連日大雨，導致當地河流水位暴漲，當地一幢樓高五層的住宅因洪水掏空地基，日前突然整幢倒塌，猶幸當局及早疏散大樓居民，故事件未造成傷亡。

　　西藏昌都市江達縣五月起降雨不斷，近日更出現暴雨，雨水導致貫穿縣城的字曲河水位猛漲，洪水超過高逾兩米的防洪堤。上周六河岸邊一幢樓高五層的住宅在洪水沖刷下突然整幢倒塌，猶幸當局及早疏散大樓居民，故事件未造成傷亡。

　　另外，一輛停泊在倒塌大樓對岸的重型貨車，亦因河岸被洪水沖塌而墮入洪水中，幸當時車上無人。

  江達縣政府其後解釋，倒塌並非涉事大樓地基不穩固造成，而是洪水掏空地基所致。
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