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日報新聞 > 中國

﻿新華社指郭文貴購客戶資料「加工」

2017-07-11 列印
　　被內地當局通緝、潛逃美國的富商郭文貴，早前「爆料」稱中國領導人家族與海航集團有千絲萬縷關係。新華社昨天發文反擊，指郭文貴所謂「爆料」其實是透過收買民航系統員工，非法獲取海航內部客戶訊息；他取得相關訊息後肆意歪曲，胡編亂造、刻意加工成假新聞，企圖顛倒黑白、混淆視聽。文章又批評，郭基於種種目的，設法蒐集中東、美國等地政要、知名人士及其親屬個人資料和隱私。郭文貴昨天則在社交網站聲稱會繼續「爆料」。
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