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﻿浙江17紙企合謀定價罰778萬

2017-07-11 列印
　　國家發展和改革委員會昨日表示，浙江省十七間造紙企業因合謀定價、壟斷市場，被省物價局合共罰款七百七十八萬元人民幣。發改委指，杭州市富陽區造紙協會協助相關企業，以行業會議名議協商上調卷筒白板紙價格，達成調整價格協議。發改委認為，協會和涉案企業排除、限制卷筒白板紙市場競爭，違法推動卷筒白板紙價格上漲，增加印刷、包裝等下游企業負擔，損害消費者利益，行為違反《反壟斷法》，故判處涉案企業罰款，而富陽區造紙協會則依法撤銷登記。

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