﻿劉曉波肝癌惡化 家屬拒插喉安排

內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波末期肝癌急速惡化，性命垂危。中國學科大學第一附屬醫院指，劉曉波昨日腎衰竭、亞急性肝功能衰竭、呼吸功能衰竭、自發性腹膜炎、感染性休克等，需要依靠機械維持生命，惟家屬拒絕醫生替患者插喉。



劉曉波病情由前日開始不斷惡化，院方昨上午通報，患者肝臟功能持續惡化，醫護人員積極搶救後，劉曉波仍存在休克及器官功能衰竭。



醫院保安加強監控記者



中國民運人權信息中心引述家屬消息稱，劉曉波前日上午完成血液透析後，身體狀況有明顯好轉，昨晨更恢復清醒。



惟醫院昨傍晚再通報劉病情，表示患者病情不斷惡化，出現腎衰竭、亞急性肝功能衰竭呼吸功能衰竭、自發性腹膜炎、感染性休克、不全腸梗阻、瀰漫性血管內凝血。由於其呼吸功能衰竭，需要插喉以機械維持生命，但家屬拒絕插喉且簽名確認，院方正全力搶救患者。



而醫院保安近日明顯加強，逾百名便衣人員在醫院、境外傳媒下榻酒店、餐廳駐守，監控記者。據報當局更醫院附近一間酒店內設立傳媒接待中心，稱可安排記者採訪。



異見人士、劉曉波友人胡佳，估計劉曉波家屬拒絕插喉，是希望仍有出國治療機會；因為一旦用機器協助呼吸，意味劉曉波此生不能離開病牀。



外交部發言人耿爽回應劉曉波能否出國治療時重申，希望其他國家尊重中國司法主權，不要利用個別事件干涉中國內政 。



另外，內地官方《環球時報》英文版昨發表社論文章，稱西方勢力將劉曉波能否出國治療一事政治化，曲解中方回應；又指美德家會診片段雖經剪輯，但傳達內容真確，批評西方並非關注劉曉波病情。社論指，劉曉波干犯中國刑事罪行，西方政府及機構可提供醫學建議；直斥西方以人道主義為藉口，要求讓劉曉波離開中國是一場政治鬧劇。