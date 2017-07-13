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  • 2017年7月13日 星期四
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日報新聞 > 中國

﻿華北地區高溫達40度

2017-07-13 列印
　　昨日是踏入中國傳統節氣「三伏天」之日，內地普遍地區持續高溫。華北地區最高氣溫達攝氏三十五至四十度，中央氣象局發佈出高溫橙色預警；其中，新疆甘肅寧夏等三十一個縣市區，日間最高溫度歷史紀錄，吐魯番更錄得四十九度。不過，早前受暴雨影響的華南地區，汛情卻未退卻，湖南一百二十個縣市區面臨近年歷時最長的降雨；雲南昆明洪澇導致約十四萬人受災。不過，西藏拉薩卻涼意襲人，當地昨今兩日最低溫度只有十度。
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