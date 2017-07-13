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日報新聞 > 中國

﻿蘋果設首個中國數據中心

2017-07-13 列印
　　美國蘋果公司昨與貴州省政府簽訂戰略合作框架協議，該公司會與雲上貴州公司合作設立蘋果第一個中國數據中心，項目落成後內地用戶儲存在iCloud的資料，將存儲該數據中心內。根據雙方協議，蘋果公司授權雲上貴州運營內地iCloud服務，蘋果公司提供技術支持；並由iCloud、雲上貴州雙品牌向用戶提供服務。蘋果又要求，雙方聯合建設數據中心須使用綠色可再生能源供電，應該是中國第一首座完全使用可再生能源數據中心。
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