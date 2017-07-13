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﻿頸巾捲車輪 上海女勒死

2017-07-13 列印
　　上海發生致命交通意外，一名女子前日下午乘坐一輛非法客取酬的殘疾人士電動車，電動車駛經共和新路、保德路路口時，該名女子的頸巾意外捲進車輪內，當場被勒至昏迷。警方、救護員接報到場，即時剪爛頸巾，替女乘客施以心肺復甦法，惟最終返魂乏術，當場宣佈死亡。警方帶走殘疾人士電動車司機，之後以涉嫌交通肇事刑事拘留他，當局正調查意外成因。
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