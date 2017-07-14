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﻿范冰冰越洋控郭文貴誹謗

2017-07-14 列印
　　國際刑警組織紅色通緝犯、逃亡美國的內地富商郭文貴早前表示，一名中共中央政治局常委與范冰冰、許晴等內地著名女明星有染。范冰冰工作室昨發表聲明，斥責郭文貴在海外發表連串涉及范冰冰的不實言論，范冰冰已委託美國律師，起訴郭文貴誹謗。

　　范冰冰工作室昨發表聲明，稱郭文貴在海外發表連串涉及范冰冰的不實言論，屬惡意誹謗，嚴重損害范冰冰名譽，范已委託美國律師起訴對方誹謗。

　　她要求郭文貴公開澄清有關言論屬憑空揑造，是對范冰冰的惡意誹謗；並要求郭文貴及相關平台即時停止散播不實訊息，停止惡意轉載、擴散傳播。
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