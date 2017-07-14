遊客紛投幣祈福 雷峰塔變金山
手機發射站距廳房四米 寢食難安 一屋錫紙防輻射侵害
高樓頂部廣設流動電話發射站，輻射日夜直射附近民居，市民憂健康受損。石塘咀市政大廈天台近年設置三支流動電話發射基站，與民居一街之隔，引起投訴，通訊辦人員帶同儀器到民居檢測，驗出電磁場強度不及國際安全上限...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
滬商場「老公休息艙」 設電競遊戲娛樂男士
相信不少男士都怕陪女朋友或老婆逛街，感覺又悶又累，但男士們現在不用對此有恐懼。上海一間商場就搞搞新意思，新設「老公休息艙」，提供自助式電腦遊玩設備，讓他們陪另一半逛街累了，可以進入休息艙內充一充電，放鬆一下。 該「老公休息艙」設於商場四樓，是以玻璃幕作外牆的小包廂，裏面放有一張電競遊戲專用座椅、顯示屏、電腦，以及遊戲搖桿等設備。商場負責人表示，設計包廂的初衷，就是為了讓一些陪伴老婆、女朋友逛街的男士有休息放鬆的好地方，女方亦不用擔心男方急着想回家，而又自願留下，讓女士們在商場安心行街購物。 不過，市民對此設計反應不一。有市民認為，設計非常好，能夠進行休息娛樂兩不誤；...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
杜拜在建摩天輪全球最大
直徑達二百一十米的杜拜「Ain Dubai」摩天輪，正如火如荼施工，目前已組合超過半數支架。落成後它將超越美國拉斯維加斯直徑一百六十七米的摩天輪「High Roller」、籌備中直徑為一百九十二米的紐約摩天輪「New York Wheel」、直徑一百三十五米的英國「倫敦眼」，成為全球最高、最巨大摩天輪。「Ain Dubai」設有四十八個客艙，最多容納一千四百名遊客，預料啟用後會成為杜拜的新地標。
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大屋苑錄市價承接
美聯營業經理葉劍威表示，粉嶺碧湖花園3座高層C室，面積約為441方呎，2房間隔，以約468萬元成交，呎價約為10612元，買家為一名用家。原業主於14年2月以約345萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指四日進帳千點 全球「鴿」升 美股高位徘徊
美國聯儲局主席耶倫「放鴿」，令市場感到意外，美股杜指上周再創新高，連帶全球股市昨日亦升至紀錄新高，港股承接外圍升勢，恒指大升超過300點，創逾兩年新高，連升四個交易日，累漲千點。 美股在周三顯著造好後，昨日早段窄幅靠穩，截至今晨四時，杜指收市報21553點，升20點；納斯達克指數收市報6274點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報75.52港元，較香港收市價升0.42港元；中移動（941）美國預託證價格報81.98港元，較香港收市價跌0.02港元。 歐法造好 韓股新高 環球股市昨日普遍造好，MSCI環球股市指數昨曾漲逾1%，刷新紀錄高位。泛歐Stoxx 60...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
隊長歸位征歐聯外撐些路迪
今晚歐聯第二圈外圍賽首回合，蘇超班霸些路迪將會作客北愛爾蘭球隊連菲特。些路迪隊長史葛布朗趕及傷瘉領軍出戰，加上射手穆沙迪比利近三場友賽入兩球狀態火熱，該隊今仗勢反客為主擊敗連菲特先拔頭籌，客勝放心去馬。（香港時間周六凌晨0:00開賽） 些路迪為適應這支應屆北愛頂級聯賽冠軍隊伍，上仗友賽安排對愛爾蘭超聯的沙姆洛克流浪，結果在中場史超活岩士唐和史葛冼佳亞各自梅開二度下狂勝9:0，友賽三戰錄一勝二和。該隊法國前鋒穆沙迪比利在三場友賽中攻入兩球，狀態已回復得八九成，可肩負入球重任。 再者上仗上半場拉傷跟腱退下火線的隊長史葛布朗，經治療後已無大礙可趕及披甲。他說：「我只是輕微...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
M8×Sailor Moon 美少女轉身拍
專攻愛美女士自拍的美圖（Meitu）手機，上月在內地發佈的最新型號M8終於登港，美顏玩意繼續多元化，效果應用亦跳出拍攝主體的框框，如今連背景都可大肆美化，備有大量罐頭式有趣場景，沒心情執相的日子，大可...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Sexy mama白Tee湊仔 激凸黃婉君惡鬥惡鬥
做咗人母嘅娛圈索媽有唔少，好似同係兩子之母嘅孫佳君和黃婉君（Rosanne），前者年過四字頭，肌膚雪咁白；Rosanne則的骰得嚟玲瓏浮凸。日前傍晚，黑超孫佳君罕有帶埋9歲孻仔在中環ifc行孖咇，低胸...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——普查手機站輻射 讓公眾安心
香港致力發展成為智能城市，廣泛的通訊網絡覆蓋率，至為重要，高樓大廈頂部設置不少流動訊號發射基站，與民居為鄰，市民擔心家居日夜受輻射包圍，健康會受損。近年通訊局收到市民針對有關發射基站的查詢和投訴，呈上升趨勢，更有市民懷疑受基站輻射影響而致癌，相關部門是時候，普查各區發射基站造成的輻射水平，展開跟進監察，好讓公眾安心。 本報今天報道，石塘咀市政大廈天台，近年設立多個手機訊號發射基站，引起一街之隔的私樓住戶擔心，向通訊局投訴，該局派人員上樓檢測，發現輻射水平只及國際安全上限約一半，雖比正常水平高，但未構成健康風險，故不作處理，建議有關住戶在窗戶掛上大幅錫紙，遮擋輻射，居民生活大...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
快利小豐大爆發
剛周三晚的煞科谷戰，史卓豐前晚夥拍賀廄「勤德兼備」爆出一百零二倍的大冷W，亦是今季谷草賽事獨贏派彩最高的頭馬，至於史卓豐季內勝仗就增至三十場。周日沙田煞科賽事，其七匹座騎不乏牌面貨色，其中第十場高伯新...
2017-07-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6