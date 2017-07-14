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﻿遊客紛投幣祈福 雷峰塔變金山

2017-07-14 列印
　　內地許願祈福風氣盛行，除不少龜池、鱷魚潭淪為許願池外，早前更有老婦向飛機引擎投幣祈福。位於浙汪省杭州市西湖畔的雷峰塔，民間傳奇《白蛇傳》中是法海和尚降伏白素貞的法器，該座建於五代十國時期的古塔，目前是省級保護文物。內地傳媒報道，雷峰塔景區因太多遊客扔錢許願，已形成一座「金山」，景區會定期派員清理，有關硬幣亦用作日常保養雷峰塔之用。惟景區亦希望遊客停止有關行為，故豎立告示牌，又派員在場呼籲，但遊客仍屢勸不改，繼續投幣許願，令景區束手無策。
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