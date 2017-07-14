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﻿殺害學者章瑩穎疑兇被控綁架

2017-07-14 列印
　　涉嫌綁架、殺害內地訪問學者章瑩穎的伊利諾伊大學助教克里斯滕森上月底落網，伊利諾州厄巴納一個聯邦大陪審團前日決定起訴其綁架案。檢方前日發佈公告，表示當局綜合各種證據，相信章瑩穎已遇害。而聯邦調查局至今未尋回章瑩穎遺體。若綁架案成立，法院最高可判處克里斯滕森終身監禁，倘若檢方發現疑犯謀殺證據，可加控其謀殺罪，罪名成立可判處死刑。
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