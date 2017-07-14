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﻿台立院藍綠陣營武鬥

2017-07-14 列印
　　台灣立法院昨日審議前瞻特別預算，藍綠陣營議員兩度在議事廳內武鬥。民進黨政府提出的特別預算涉及一百七十億元新台幣（約四十四億港幣），包括興建多項基礎建設設施，惟預算受到在野國民黨強烈反對。國民黨籍立委上午先佔領發言台，並與民進黨籍議員相互扯頭髮、揮拳，場面極度混亂，立法院院長蘇嘉全最後宣佈休會；到下午行政院院長林全準備發表相關預算案時，藍營立委再次佔領主席台，並向林全扔雜物，蘇嘉全再次宣佈休會，林全尚未報告便離開立法院。
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