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﻿官媒指外界不得插手劉曉波後事

2017-07-17 列印
　　內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝，其遺體上周六火化並舉行海葬，不少劉曉波生前好友未能出席葬禮。外國政府批評當局處理方法；內地官方傳媒昨發表社評，認為當局依法且從人道主義立場處理劉曉波後事，強調有關事件是中國內部事務，外界無權插手，亦不該說三道四。

　　《環球時報》社論指出，自劉曉波確診患上末期肝癌後，當局安排其保外就醫，並邀請美德專家到瀋陽會診。劉病情急劇惡化，醫學無力回天；強調當局一直依法且從人道主義立場處理劉曉波事宜，惟西方輿論卻將事情朝政治方向解讀。

　　社論稱，當局一直對外通報劉曉波病情，在救治病人之餘，同時盡量照顧部份西方人感受。更批評，極力將劉曉波病逝政治化的人，只關心如何利用事件抹黑中國、從中獲取利益，對如何讓劉曉波走得寧靜、遺屬感受毫無興趣。
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