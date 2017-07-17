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﻿麗江16旅行社涉迫旅客購物

2017-07-17 列印
　　雲南省麗江市近年屢次導遊強迫旅行團團員購物事件，市旅發委表示，當局接獲民眾舉報，日前聯同市工商、公安部門等突擊巡查市內一物流中心，發現該市十六間旅行社、一百二十七名導遊涉嫌違反省市相關規定，安排旅行團進店購物，當局現正調查核實，一經查實將依法處理。另外，旅發委指，因觀音峽景區沒有改善經營混亂、管理弱化、部份設施老化等問題屢讙不改，當局已責令景區整治整改，並向市內旅行社發出通告，表示由本周四起，旅行社不得安排旅遊團隊遊覽觀音峽景區。
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