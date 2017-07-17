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﻿遼寧號完成訓練返抵青島

2017-07-17 列印
　　內地第一艘航空母艦遼寧號及其編隊，昨完成歷時二十二天、總航程逾四千六百海里的跨區機動訓練返抵青島母港。遼寧號航母編隊上月二十五日駛離母港展開跨區機動訓練，期間編隊圍繞作戰效能、短板問題，展開岸海空潛攻防聯合訓練，連續轉移多個海區，連續轉換訓練內容，連續轉變訓練對手，完成多型艦載機艦基課目、實戰背景下編隊協同、編隊指揮所訓練等內容，加強官兵作戰素養，錘煉機構指揮能力，檢驗相關訓法戰法，取得良好訓練效果。其間，編隊到本港參加解放軍進駐香港二十周年慶祝活動，更首度開放母艦給公眾參觀。
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