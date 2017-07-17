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﻿深圳超市狂徒斬人最少兩死九傷

2017-07-17 列印
　　深圳發生恐怖傷人案！一名男子持刀在超市斬人，最少造成二死九人受傷，當中包括一名女童。消息指，當地警方已經拘捕涉案疑犯。 現場是寶安區西鄉鹽田沃爾瑪超市，晚上八時許，一名男子在超市內斬人，多人躲避不及受傷。根據現場影片可見，多人受傷倒地，其中一名女童倒臥血泊中，現場一片凌亂。消息指，警方事後拘捕一名三十歲重慶男子，事故造成至少二死九人傷，傷者由救護車送院治理。另外，網傳該名疑犯曾在超市內縱火。
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