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﻿郭文貴續美簽證疑賄賂律師

2017-07-18 列印
　　背負國際刑警發出「紅色通緝令」、流亡美國的中國商人郭文貴，有消息指他辦理美國簽證時被拒，他的整個團隊的美國簽證出了問題，不少人已返回內地。據報社交網站twitter上一個名為「real郭文貴 guo wen gui」的帳號，近日發佈了五段錄音，指郭文貴為獲得簽證，指使助理賄賂律師、擬訂虛構商業投資計劃等。

　　該帳號發佈的其中一段錄音標題指，郭文貴為獲得美國簽證，指示助理王雁平賄賂美國律師，錄音中郭文貴對王雁平說，「美國律師就知道錢，現在你就想着各種理由，他再給妳做個甚麼顧問……然後多給他點錢，給完他美金，他都刺激啊。」

　　另有錄音可聽到郭文貴兒子郭強要求助理偽造銀行流水帳目，以獲得美國簽證，以及一名名叫馬克（Mark）的男子向王雁平交代，應如何偽裝專業人員的身份，以及虛構郭文貴團隊在美國的投資與商業計劃等。
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