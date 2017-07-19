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﻿公安稱沒裝備 才用木棍殺狗

2017-07-19 列印
　　內地社交網站近日流傳一段疑似公安人士，在狗主面前用木棍殘殺兩隻西摩犬短片，事件惹來不少愛狗之人嘩然。

　　該段長約十秒的殺狗短片上周二開始在社交網站流傳。內地傳媒報道，兩隻西摩犬由當地一名年逾七旬、行動不便的老翁飼養（見圖）。

  小區工作人員透露，居民屢次投訴該兩隻狗危險且傳出惡臭，工作人員多次要求老翁送走犬隻不果，遂報警救助。

　　江蘇省鹽城市東台鎮警方表示，夏季是動物傷人高峰期，當局接報後展開巡查，認定該兩隻西摩犬身高逾六十厘米，屬危險犬，警員與老翁溝通後，對方同意殺狗，惟因沒裝備才用木棍殺狗，並承認當街打狗確實影響民眾觀感，今後會注意處理方法。
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