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﻿汪洋促美放寬對華貿易障礙

2017-07-20 列印
　　中美首輪全面經濟對話昨在美國首都華盛頓舉行，中國國務院副總理汪洋會前表示，中美經貿合作是市場行為，任何想有作為政府均重視與中國合作，呼籲美國放寬針對中國貿易障礙；而美國財長姆欽則希望中國進一步開放市場。

　　中美首輪全面經濟對話由汪洋、姆欽、美國商務部長羅斯共同主持。汪洋周二白宮出席歡迎午宴時表示，中美經貿合作是市場行為，任何想有作為政府均重視與中國合作，而中美合作是兩國唯一正確選擇，中美經貿關係這艘大船已在正確航道航行，但合作從來是雙行道、是互惠互利，呼籲美國放寬針對中國貿易障礙，實現雙贏。

美：冀華進一步開放市場

　　姆欽希望中國進一步開放市場，撤除外資持股限制，達致平衡關係。羅斯則稱，「中美之間嚴重貿易不均衡，必須糾正，應朝平等互惠方向發展。
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