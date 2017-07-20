 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 中國

﻿大熊貓圓圓人工受孕未成功

2017-07-20 列印
　　內地贈台大熊貓團團、圓圓自二○一三年誕下女兒圓仔後再無子嗣，台北市立動物園今年三月趁圓圓到達發情期高峰時，替牠進行人工受精。經過一百一十九天觀察及檢查，園方昨確認圓圓今年未能成功懷孕，疑似懷孕行為表徵已逐漸消失，食欲、精神狀況已逐漸恢復，很快可重新與遊人見面。內地熊貓專家張和民指，圓圓現年十二歲，尚有七年時間可以生育，未來會和台北專家共同商量，如何再次讓圓圓再為熊母，包括將牠送返四川配種，或由專家運送雄性大熊貓精液到台北。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd