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﻿雲南省暴雨 1300民眾被洪水圍困

2017-07-21 列印
　　雲南省會昆明周三起突降暴雨，雨勢一直持續至昨晨，導致市內多處水浸，部份地點更水深及腰。

　　雲南省氣象局表示，從周三晚上八時的十二小時內，昆明主城區九十一個氣象觀測站中，有九個錄得累計降雨量超過一百毫米，東華站更錄得超過一百五十四毫米；當局並錄得昆明主城區最大小每時雨量接近八十毫米。市政府當晚已啟動《昆明市防汛抗旱應急預案》重大級應急響應。

　　導致市內多處水浸，部份地點更水深及腰，網上更流傳昆明市民在市區街道划橡皮艇相片；亦有民眾稱因為東華小區嚴重水浸無法上班。當局又派出大批消防員協助約一千三百名被洪水圍困的民眾疏散。
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