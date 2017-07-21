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﻿深圳地鐵乘客推撞釀15傷

2017-07-21 列印
　　深圳地鐵七號線昨晨發生乘客互相推事件，導致十五人受傷。事發在昨日上午八時二十六分，一列列車駛向皇崗村站，車上一名乘客突然從車尾方向向前奔跑，引致其他乘客受驚慌亂不斷向前衝，期間乘客相互推撞，多人倒地受傷。列車停停後，地鐵職員、警方要求所有乘客下車，部份受傷乘客在月台等待救援，而手機、手袋、鞋等物件則散落車廂地面。深圳地鐵呼籲，為人身安全，乘客遇到突發事件時應保持冷靜，切忽慌張，發現人群湧向自己時，應立即避到一旁。
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