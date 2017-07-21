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﻿台製「福衞五號」下月升空

2017-07-21 列印
　　台灣首枚自行研製的人造衞星「福衞五號」（見圖），周三晚由桃園機場運往美國洛杉磯國際機場，再轉往加州范登堡空軍基地發射場，作升空前最後測試驗證，預訂下月二十四日由太空探索公司獵鷹九號火箭發射升空。福衞五號原定去年發射，取代服役十二年的福衞二號，惟因太空探索科技公司發生火箭爆炸意外，延誤衞星發射計劃。福衞五號由台灣「國家太空中心」研製，造價超過五十六億元新台幣（約十四億三千六百萬港元）。
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