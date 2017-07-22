 Advertisement
  • 2017年7月22日 星期六
  • 33º
  • 63%
熱門： 財委會跌錢黨壹週赴日拍AV梅媽

日報新聞 > 中國

﻿京暴雨滬高溫40.9度

2017-07-22 列印
　　北京周四開始進入主汛期，部份地區錄得一小時降雨量超過一百毫米，雨勢持續至昨日，首都國際機場運作亦受暴雨影響，逾百航機取消；但上海則陽光普照，徐家匯更錄得攝氏四十點九度的歷史性高溫。

　　受副熱帶高壓外圍暖濕氣流和冷空氣共同影響，北京周四下午開始降中至大雨，城區、通州、房山、大興等局地出現暴雨，官廳水庫在當晚七時至八時許，錄得破紀錄的一百零六毫米降雨量。

　　到昨晨，京城雨勢稍為緩和，但首都國際機場運作仍受暴雨影響，約一百五十航班取消，逾六十班機改飛其他機場。

　　北京受降雨影響之際，上海卻烈日高照，上海中心氣象台昨中午十二時二十二分發出本年首個高溫紅色預警，而徐家匯在下午一時五十九分更錄得四十點九度，是上海有史以來最高溫度。氣象部門預計，高溫天氣要到月底才會緩解。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd