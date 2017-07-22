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﻿中美海軍高層視像會議商合作

2017-07-22 列印
　　中國海軍司令員沈金龍，周四應約與美國海軍作戰部長理查德森舉行視像會議，就推動兩國海軍關係發展交換意見。沈金龍表示，穩定中美關係大局是維護亞太地區乃至世界和平穩定重要因素，雙方應增進互信、密切溝通、管控分歧、深化合作，重點加強兩國海軍一線指揮員對話，推動海軍艦隊層級機制性交流，繼續開展中美海軍聯合演習模塊磋商，推進中國海軍參加明年環太平洋演習。

　　理查德森則稱，美方高度重視與中國海軍發展友好合作關係，願意在高層交往、聯合演習、一線部隊交流作用等各領域深化務實合作，在新起點上推動兩國海軍關係拓展升級。
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