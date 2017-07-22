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﻿安徽省政府前秘書長涉受賄

2017-07-22 列印
　　安徽省紀委昨指，安徽省政府前秘書長楊敬農涉嫌違規從事盈利活動，協助其親屬經營活動；利用職務便利為他人謀取利益，並收受或夥同他人收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。省紀委立案審查後，認為楊敬農身為黨員領導幹部，毫無理想信念，對黨不忠誠、不老實，決定給予其開除黨籍處分，並將其犯罪線索、所涉款物移送司法機關處理。

　　另外，福建省漳州市委原前宣傳部長許榮勇受賄逾五百一十萬人民幣案，莆田市中級人民法院一審裁定許榮勇受賄罪名成立，判處有期徒刑十年，罰款五十萬元人民幣。省檢察院指，許如實供述罪行，交還全數贓款贓物，認罪態度良好，故依法輕判。
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