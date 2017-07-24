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﻿車路士小將IG辱華被轟

2017-07-24 列印
　　英超勁旅車路士上周六在北京鳥巢體育館與同樣來自倫敦的阿仙奴友賽。車路士巴西小將羅拔堅尼地在作賽前一天，在社交網站INSTAGRAM發放兩段短片，其中一段在屏幕上有葡萄牙語粗口；另一段則顯示內地保安正在睡覺，堅尼地寫道：「醒醒吧！中國笨蛋」。雖然車路士其後在官方微博為有關行為致歉，但內地官方人民日報昨發文批評車路士、堅尼地，表示中國人盡地主之誼，卻被對方辱罵，強調中國不歡迎堅尼地、不歡迎擔護他的球會。
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