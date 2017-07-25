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﻿傳銷業逾六萬人在京示威

2017-07-25 列印
　　內地微博昨日流傳多張相片，指昨上午有逾六萬人聚集在北京大紅門國際會展中心大門外，是近年在北京發生的罕有大規模市民遊行示威。據報有指示威市民是來自早前被官方定性為非法傳銷組織的「善心匯」旗下會員。

　　從網上流傳相片及短片可見，有大批示威市民站滿空地，有人高舉橫額示威，亦有人在車內暈倒。據報指有警方到場圍堵及拘捕多名示威者，有在場的善心匯會員表示，有約六萬名會員參加示威，要求釋放早前被公安拘捕的公司高層。

　　新華網於21日報道指，從公安部獲悉，近日按照公安部統一部署，全國各地公安機關依法對廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處，張天明等多名疑犯已被依法採取刑事強制措施。
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