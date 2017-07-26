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﻿殲-10戰機東海截美偵察機 相距僅91米

2017-07-26 列印
　　中國兩架殲-10戰機，周日在東海上空攔截一架美國海軍偵察機。美國官員透露，其中一架中國戰機與美國偵察機相距不足九十一米。在北京，外交部發言人陸慷強調，美國軍艦和軍機長期頻密在中國沿海進行偵察活動，嚴重威脅中國海空安全，敦促美方停止，並指中方一貫致力按照國際法維護海上飛行秩序和安全。

　　美國國防部首先證實，兩架中國戰機在周日下午於東海上空攔截一架美國海軍偵察機。有美國官員向外國傳媒透露，當時中國其中一架戰機更逼近偵察機，一度相距不足九十一米，形容中國戰機的「危險行為」險些導致碰撞。

　　中國外交部發言人陸慷強調，中方一貫致力按照國際法及相關國際規則，維護海上飛行秩序和安全，亦致力與其他國家建立軍事互信，妥善管控分歧。國防部新聞發言人任國強則指，當時中方飛行員的操作是合法、必要和專業的，認為美軍飛機靠近偵察是造成意外事件的根源。
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