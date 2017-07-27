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﻿傳面臨資金壓力　郭文貴平賣遊艇套現

2017-07-27 列印
　　被國際刑警發出「紅色通緝令」、逃往美國的內地富豪郭文貴及其團隊早前傳出留美簽證出現問題後，近日才傳他面臨嚴重資金壓力，要以低於購入價約一百萬歐羅（約九百萬港元）的價錢出售女兒的遊艇。

　　郭文貴今年五月曾在社交網站twitter發文稱，以四千一百萬歐羅（約三億七千二百萬港元）購入以一艘遊艇「Lady May」，並貼出遊艇照片，稱「應網友的要求發幾張我送給女兒禮物以她名字命名的遊艇照片」，指這是荷蘭公司的革命性超級遊艇。

　　不過，近日全球船業期刊（Boat International）旗下網站出現了出售遊艇「Lady May」的廣告，標價三千一百萬歐羅（約二億八千一百萬港元），比郭文貴聲稱的購入價低出約一百萬歐羅。
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