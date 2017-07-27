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﻿ 美台加強關係　崔天凱：挑戰一中原則

2017-07-27 列印
　　中國駐美大使崔天凱指出，近來有關台灣的議題有令人警覺的發展，包括美國對台售武及企圖強化美台關係，都是挑戰「一中原則」的作為，認為這類議題絕無談判空間。崔天凱周二在華盛頓一個研討會致詞時指，中美關係面臨前所未見的機遇和挑戰，而首個挑戰是關於台灣。他指「一中原則」是中美關係的政治基礎，在任何情況下都不該受到挑戰，而「三個公報」為有關台灣的議題訂下原則，強調中美兩國都有義務遵守，只有維持中美元首今年四月海湖莊園會面所奠定的建設性對話基調，中美關係才能走向不衝突、不對抗、相互尊重和合作共贏，對雙方人民都有利，亦是測試兩國的決心及勇氣。
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