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日報新聞 > 中國

﻿外交部副部長將任聯國副秘書長

2017-07-27 列印
　　據新華社昨報道，國務院免去劉振民的外交部副部長職務。此前在上月八日，聯合國秘書長古特雷斯已宣佈任命劉振民擔任聯合國副秘書長，原本在聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長吳洪波，任期將於本月三十一日結束。劉振民自一九八二年起在中國外交部工作，二○一三年起擔任外交部副部長，主管亞洲地區、條約法律、邊界和海洋事務。
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