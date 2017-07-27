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﻿台灣陸軍疑爆腦膜炎一死

2017-07-27 列印
　　台灣陸軍新竹湖口陸軍五百八十四旅疑爆發細菌性腦膜炎，一名張姓士兵因患上此病症而死。陸軍第六團昨已證實事件，事後已通報在營及休假官兵如身體不適應立即就醫，目前有七名官兵住院觀察，由醫療單位照護及進一步檢驗，經診斷當中兩人疑似細菌性腦膜炎，其餘五人已初步排除腦膜炎，惟在防疫考量下，仍依相關單位建議，針對全連官兵實施腦膜炎預防性藥物治療，並依規定通報防疫單位。
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