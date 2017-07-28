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﻿福建女獨遊日失蹤四天

2017-07-28 列印
　　獨自赴日旅遊的二十七歲福建南平女教師危秋潔自上周六（二十二日）與家人最後一次聯絡後，在周日（二十三日）凌晨發最後一條微博後便下落不明，而該則微博的IP地址顯示地點為日本札幌市。事件引起關注，有內地網民察覺危女早前轉發的微博離奇消失，有日媒昨亦披露危女上周現身入住札幌旅館的閉路電視片段。

　　危秋潔於上周二（十八日）獨自赴日本旅遊，原定本周二（二十五日）回國。危女於上周六早上七時多獨自離開札幌旅館，並於當日下午透過微信回覆家人「安全回旅館」，其後再無任何回覆，但該旅館老闆向內地媒體證實，當日下午危女並無返回酒店，且徹夜未歸，至周日查房時仍未回來，老闆遂向報警。日本《北海道放送》昨播放一段危秋潔在上周四（二十日）入住札幌OCHO旅館時的閉路影片，旅館職員指危女最後一次出門時，看起來並無異樣，也沒有拿走行李篋。
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