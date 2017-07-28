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日報新聞 > 中國

﻿四日人涉間諜活動獲釋

2017-07-28 列印
　　日本共同社昨引述日本內閣官房長官菅義偉證實，今年初被中國當局懷疑從事間諜活動而扣留的六名日本人，當中四名已獲釋回國，但並無透露獲釋原因，其餘兩人現況未明。據報中國當局三月在山東及海南扣留了六名日本男子調查，其中三人涉嫌危害國家安全，惟他們聲稱是接到溫泉開發工作的委託而前往當地。據日媒分析指，山東及海南都是中國海軍港口所在地，估計涉案人士因此被認為參與間諜活動。
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