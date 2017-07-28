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日報新聞 > 中國

﻿武漢男斬殺再車撞人三死四傷

2017-07-28 列印
　　內地昨發生恐怖斬人事件。武漢一名物流公司員工因工作矛盾，昨早在公司內持菜刀斬傷三人，三人經搶救不治。武漢公安局指，昨早九時許接報，指在武漢東西湖六順路中百物流綜合樓內，四十歲男員工王祥持菜刀斬傷三人後逃走，隨後駕車撞傷四名途人。警方趕到現場開槍制服疑兇，警方證實拘捕過程中有警員受傷。據網上流傳現場圖片顯示，馬路上有多人浴血倒地，另有一名警員的制服亦被染紅。
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