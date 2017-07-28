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日報新聞 > 中國

﻿印雜誌刊中國地圖刪台灣西藏

2017-07-28 列印
　　中國和印度早前因邊界問題爆發衝突，兩國局勢緊張，原定於下周二（三十一日）出版的印度主流英文雜誌《今日印度》（India Today）突然提早推出，封面故事為「中國的新小雞」，最引人注目的是封面上的中國版圖，並無包括台灣和西藏在內。內地官媒《環球時報》昨刊文直斥「這是要幹甚麼？！」並批評文章內容是「老調重彈」，事件亦引起內地網民不滿。
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