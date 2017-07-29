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日報新聞 > 中國

﻿日媒稱遇害姊妹在夜總會兼職

2017-07-29 列印
　　一對福建姊妹陳寶蘭（二十五歲）、陳寶珍（二十二歲）近日被揭在日本雙雙遇害。據日本傳媒報道，兩姊妹生前在日本一間以性交易為主的夜總會兼職，每晚標價四萬日圓（約二千七百多港元）。不過，有內地媒體昨反擊指有關報道不可信。

　　據日本媒體《周刊實話》引述一名不願具名的記者透露，兩姊妹生前曾於日本一間以性交易為主的夜總會兼職，有人稱她們為「風姿綽約的中國美女姐妹」，並據與兩姊妹相熟人士透露，案中的三十九歲疑兇、日本男性岩崎龍也，是在夜總會認識陳寶蘭。
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