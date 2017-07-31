﻿福建女教師遊日失蹤 警發現旅行筆記

獨自赴日旅遊的二十七歲福建南平女教師危秋潔在北海道離奇失蹤，危秋潔父親日前飛抵北海道後，在當地警方陪同下到危秋潔曾入住的札幌旅館，發現一封她留給家人的告別信，危父亦確認是女兒筆跡，不過，據內地媒體報道，危秋潔的弟弟指那封信只是旅行筆記。



危秋潔自本月二十二日與家人最後一次聯絡後，在翌日（二十三日）凌晨最後一條微博後便下落不明，日本警方在其手機最後定位的阿寒湖搜索暫時沒有進展。



據日本媒體報道，危秋潔父親危華先在危秋潔曾入住的札幌旅館發現了一封她留給家人的告別信。另據內地媒體報道，危秋潔友人透露信件內容提及感謝父母多年來的養育，並表示「不滿過去的生活」。不過，據另一內地媒體引危秋潔弟弟指，經過懂日語的朋友翻譯後指，那封不是告別信，只是旅行筆記。