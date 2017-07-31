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﻿劉霞透過「中間人」報平安

2017-07-31 列印
　　諾貝爾和平獎得主劉曉波本月十三日因肝癌病逝後，其遺孀劉霞一直未有公開露面。據中國人權民運信息中心表示，劉霞昨日再透過「中間人」報平安，劉霞目前身體尚好，仍很悲傷，至今仍不能親自與家屬通話，中心又引述劉霞家屬指，劉霞截至昨早九時半仍未回家，其弟劉暉則陪同在旁，未能回家與妻兒見面。另外，中國內地人權網站「六四天網」創辦人黃琦在被公安帶走關押七個月後，據報傳出他患上嚴重腎炎等多種疾病，病情正在惡化，外界擔憂他可能成為下一個劉曉波。
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