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﻿遊京動感影院 中年婦墮十米亡

2017-08-01 列印
　　北京昌平區樂多港奇幻樂園發生一宗奪命事故！一名五十一歲丁姓女遊客前日在園內動感影院「翱翔紫禁」觀看影片時，從升至約十米高的座椅上墮地身亡。據內地傳媒報道，目前警方已初步排除人為傷害，正與其他部門調查事故原因，而事發的動感影院昨日暫停開放。據報樂園醫務室值班醫生透露，前日下午二時許，「翱翔紫禁」設施的確發生了遊客墜落事故，「當時我接到園區值班經理通知，館內有人從上面（座椅上）摔下來，我到之後看到一位女性遊客躺在地上，邊上很多血，當時已經沒有生命體徵了。」

　　據報樂園售票處職員昨表示，由於設備接受檢查維修，事發的動感影院「翱翔紫禁」已暫停開放，影院大門亦已關閉，門外豎立「設備檢查，暫停開放」的告示牌。

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