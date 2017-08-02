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﻿中國印尼聯破電騙黨 涉逾35億

2017-08-02 列印
　　中國內地與印尼警方日前聯手破獲一個針對內地人的跨國電騙集團，拘捕一百四十九名華裔疑犯，當中二十二人為台灣人，涉案金額高達四億五千萬美元（三十五億一千萬港元）。

　　印尼警方透露，該電騙集團先搜尋捲入印尼案件的內地官員或商人資料，然後冒充警察誘騙受害人支付金錢來「終止案件」。印尼警方指，接獲中國內地警方的情報後，上周展開行動，突擊搜查在耶加達、泗水、巴淡島和峇里島的多個據點，逮捕一百四十九名華裔疑犯。

　　台灣外交部昨指，涉案被捕的疑犯中，初步掌握有二十二名台灣人，又提及泰國上月十九日破獲另一宗電騙案，拘捕四十四名疑犯，包括二十五名台灣人及十九名內地人，泰國移民總局最初擬將所有疑犯遣返內地，但目前涉案台籍疑犯仍在泰國移民局收容所，並持續與泰方進行協商。
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