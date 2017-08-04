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﻿兩省電視台播「航母鎮國寶璽」廣告

2017-08-04 列印
　　第一艘國產航空母艦下月在內地再次掀起「母艦熱」，不法之徒亦趁機詐騙民眾金錢。內地民眾發現，冀鄂省級衞視日前播放一個長達半小時的「航母鎮國寶璽」廣告（見圖）。

　　該廣告宣稱「航母鎮國寶璽」上級單位批生產、由河南玉器大師仵海州雕刻、中央工美聯合會監製，且繼承軍隊血統；惟內地傳媒發現，廣告更充斥虛假內容。該產品不但未獲當局授權生產，工美聯合會亦否認與「鎮國寶璽」有任何關聯；廣告展示的證書亦是偽造，仵海州亦非該會會員。該會批評，兩家電視台欠缺操守，認為台方播放廣告前應聯絡聯合會核實廣告。
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