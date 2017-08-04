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﻿故宮端門建玻璃幕牆抵寒風

2017-08-04 列印
　　北京紫禁城落成至今近六百年，當局計劃在故宮中軸線上的端門加裝「故宮博物院」幾個字，北京中建建築設計院日前公開相關設計，工程預計在端門南側城台加建溫室型建築避風閣，避風閣預計為一鋼框架玻璃幕牆設施，玻璃幕牆寬近一米、高五點四米，幕牆上將懸掛「故宮博物院」五個古銅色大字。中建稱，「避風閣」與端門原有建築並無任何連接，不會對端門的主體結構造成影響，「避風閣」除可抵擋北京的寒風倒灌問題外，更是糅合現代設計與古典建築的完美結合。
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