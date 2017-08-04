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﻿前陝西人大副主任違紀遭雙開

2017-08-04 列印
　　中紀委宣佈，陝西省人大常委會前黨組副書記、副主任魏民洲（見圖）因嚴重違紀被「雙開」。中紀委指，魏民洲搞政治投機和政治攀附，政治品行敗壞，嚴重違反政治紀律和政治規矩；且違規出入私人會所和接受公款宴請，接受私營企業主安排旅遊活動；又利用職務之便，為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。中紀委批評，魏民洲身為黨高級領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨紀律，涉嫌違法犯罪，性質十分惡劣、情節特別嚴重、社會影響極壞，故開除其黨籍、公職，並其將其犯罪線索移送司法機關依法處理。
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