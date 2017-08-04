﻿中國選手傳缺席世大運開幕禮

電子虛擬潮流，商機無限，軟件和硬件推陳出新，勢不可擋，可成為千億元的創科產業，是經濟發展的前景。但社會須適當處理電子虛擬文化的副作用，以免青少年沉迷上網打機問題惡化。 首屆香港電競音樂節今日起一連三天在紅館舉行，有助推動香港趕上國際電競熱潮，在選手於網上遊戲拼過你死我活的背後，其實有一個強大的產業鏈支持。單單是手遊研發，就是千億元的產業，而且可持續性甚強，除了遊戲內容不停更新，參與者購買虛擬產品，以增強實力，其他關連產品，多不勝數，如高清屏幕、先進滑鼠、無線充電、專用椅，以至VR設備，只要有創意，就不愁沒有市場。 國際流行電競比賽，帶動多個新工種出現，有人試玩手遊公司新產品...

2017-08-04