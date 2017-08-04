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﻿中國選手傳缺席世大運開幕禮

2017-08-04 列印
　　世界大學生運動會本月十九日在台北揭幕，由於台灣總統蔡英文上台後兩岸關係持績惡化，盛傳中國代表隊將缺席開幕禮。行政院發言人徐國勇昨表示，代表團是否參加開幕禮是相關國家自行決定，台方亦尊重有關決定，強調主辦單位不能強迫任何一個代表團必須參加或不參加開幕禮。行政院長林全表示，本屆世大運共有一百三十一個國家地區、逾過萬名選手及隊職員來台參與，是台灣史上最大規模國際賽事。
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