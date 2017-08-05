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日報新聞 > 中國

﻿國防部回應印軍：不是沒有底線

2017-08-05 列印
        中印軍隊持續在邊境地區對峙，內地國防部強調，印方行為嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方本着最大善意，努力透過外交管道解決事件，但重申善意並非無原則，克制不是沒有底線。

        國防部周四深夜回應印軍越界進入中國領土事件，批評印方行為嚴重侵犯中國主權和領土完整，呼籲印方打消任何以拖待變幻想，強調任何國家不應低估中國軍隊履行保衞和平之責的信心和能力。

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