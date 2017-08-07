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﻿德國會大樓外行納粹禮 兩內地客被捕

2017-08-07 列印
■納粹魔頭希特拉。美聯社
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　　兩名內地遊客日前在德國國會大樓外，擺出納粹敬禮手勢拍照，當場被警員拘捕，警方其後批准二人保釋候查。

　　當地傳媒報道，國會大樓保安員上周六報警，表示兩名外國遊客在大樓門外擺出納粹敬禮手勢，互替對方拍照，警員到場拘捕兩名分別是三十六歲、四十九歲中國男子帶署調查。

　　警方考慮落案控告二人使用非法組織手勢罪名，批准他們各以五百歐羅（約四千六百港元）保釋候查；若法院裁定二人罪名成立，可判罰款或者最高監禁三年。事後，部份網民猛烈批評兩人無知；更有人留言稱，該行為是缺乏普世價值常識與教育的結果。二戰後，德國政府例禁止任何人在教學或歷史研究用途外，公開展示納粹手勢、徽號、標誌、影像。
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